12 июня, в День независимости России, XVII Открытый Фестиваль Искусств «Черешневый Лес» совместно с Государственной Третьяковской Галереей на Крымском валу представляет на Триумфальной площади программу «Родное искусство/Искусство родины. Прошлый век». Она проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы и компании Bosco di Ciliegi.

12 июня, в День независимости России, фестиваль совместно с одним из своих главных партнеров, Государственной Третьяковской Галереей на Крымском валу, подготовил на Триумфальной площади обширную программу «Родное искусство/Искусство родины. Прошлый век». Она состоит из трех частей: выставки, лектория и концерта. Мероприятия начнутся с 17:00.

В 19.00 состоится пресс-подход к министру Правительства Москвы, руководителю Департамента культуры города Москвы Александру Кибовскому и главе группы компаний Bosco, устроителю фестиваля «Черешневый Лес» Михаилу Куснировичу.

Выставка. Сегодня отношение к изобразительному искусству ХХ века стремительно меняется. Мы заново исследуем и открываем для себя не только отдельных художников, но и целые направления. Третьяковская галерея активно выходит на улицы города, чтобы сделать искусство этого периода более близким, доступным и, в конце концов, столь же любимым и узнаваемым, как, например, искусство ХIХ века.

Экспозиция у памятника Владимиру Маяковскому станет единой инсталляцией. На десяти кубах-стендах будут представлены репродукции картин, самых ярких работ каждого десятилетия ХХ века: картин Василия Кандинского, Кузьмы Петрова-Водкина, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича, Таира Салахова. Для выставки выбран особый визуальный язык, который призван интересно рассказать о современном и послевоенном искусстве. Всех, кто захочет перейти к более глубокому погружению в тему, приглашают в Новую Третьяковку на Крымском Валу, где можно увидеть подлинные шедевры ХХ века.

Фасад Концертного Зала им. Чайковского украсят афиши с иллюстрациями к выставке Государственной Третьяковской Галереи «Родное искусство/Искусство родины. Прошлый век». А на книжном развале около памятника Маяковскому можно будет приобрести книги, посвященные определенным эпохам XX века.

Лекторий. Вечером (с 17:45 – 18:30) на открытой сцене на Триумфальной площади известный искусствовед Сергей Фофанов, сотрудник отдела новейших художественных течений Государственной Третьяковской галереи, прочитает увлекательную лекцию «Родная Речь русского искусства», посвященную основным вехам искусства XX века в нашей стране.

В лекции речь пойдет о феномене восприятия изобразительного искусства в России через школьный учебник «Родная речь» - ведь именно по нему многие поколения наших соотечественников знакомились с азами русской словесности. В тоже время «Родная речь» прививала определенный визуальный эстетический опыт. Репродукции картин русских и советских художников из этого учебника сформировали на всем постсоветском пространстве особую парадигму восприятия искусства, которая в корне отличается от всего мирового опыта ХХ века. А какие отголоски этого «воспитания глаза» до сих пор эхом слышатся в произведениях молодых современных художников, расскажет Сергей Фофанов.

Концерт. После лекции гостей и участников фестиваля ждет концерт Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) под управлением маэстро Павла Когана, одного из 10 величайших дирижеров XX века по версии авторитетного британского телеканала Classical TV. В программе – классические произведения русских композиторов: Концерт № 1 для скрипки с оркестром (солист – Никита Борисоглебский) Дмитрия Шостаковича, "Мечты" для оркестра Александра Скрябина, Вальс из музыки к драме М. Ю. Лермонтова "Маскарад" Арама Хачатуряна, Вальс из балета «Золушка» Сергея Прокофьева.

Справка:

Музыка, театры, кино, выставки, перформансы, оригинальные арт-проекты, монументы и опен-эйры. Открытый Фестиваль Искусств «Черешневый лес» — новое дыхание московской весны. Это клуб единомышленников, стиль жизни, воодушевление гармонией, удовольствие без суеты и особая философия.

Среди давних и преданных друзей фестиваля: Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы», пианист Денис Мацуев, саксофонист Игорь Бутман, театры МХТ им. Чехова и «Современник», скульптор Георгий Франгулян, петербургский хореограф Борис Эйфман.

Миссия Открытого Фестиваля Искусств «Черешневый лес» - поддержка и развитие многонациональной многовековой российской и мировой культур, преемственность традиций и связей поколений, просвещение и воспитание хорошего вкуса у друзей и гостей Фестиваля.

Фестиваль учрежден в 2001 году компанией BOSCO DI CILIEGI и проходит при поддержке Правительства Москвы. В этом году он проходит уже в 17-й раз.

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