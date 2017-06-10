Реновация галопом
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События

Реновация галопом

Реновация галопом

10 июня 2017г., 19:37

14 июня в Госдуме запланировано третье, окончательное, чтение законопроекта о реновации

.

Как ожидают эксперты и москвичи, закон все же будет принят – несмотря на то, что даже Совет по правам человека рекомендовал принятие закона отложить – чтобы горожане смогли лучше ознакомиться с нововведениями. Однако, по всей видимости, никакого промедления не будет. Что ж, люди активно обсуждают выбор площадок для строительства новых домов, делятся впечатлениями и об образцах ремонта в новых квартирах – буклет на прошлой неделе выкладывали столичные власти. Единого мнения – к добру реновация или нет – среди жителей, кажется, по-прежнему нет. На полосах «Дискуссия» читайте отклики москвичей.

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