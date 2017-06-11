«Остатки запасов постепенно снижаются, мы видим, что соглашение (о сокращении добычи нефти) работает. Но, с учетом текущей ситуации, по нашим расчетам, это — первый квартал следующего года, когда спрос начнет после зимнего периода восстанавливаться. К этому времени остатки должны быть сбалансированы», — сказал он.

Новак также заявил, что Еврокомиссия все больше лишает суверенитета европейские страны в вопросах энергетики. «Речь идет о создании искусственных барьеров на пути свободной торговли, часто вопреки воли потребителей и за их счет. Мы видим дальнейшую концентрацию полномочий по энергетическим вопросам в Европейской комиссии, тенденции ограничения стран членов ЕС существенной доли энергетического суверенитета, права выбора поставщика энергоресурсов», — отметил российский министр.

По его словам, Россия с сожалением наблюдает желание Еврокомиссии включаться в договорные отношения между коммерческими компаниями и без четких критериев решать судьбу инфраструктурных проектов.

Глава Минэнерго обвинил еврочиновников в том, что такая политика бьет по потребителям крупнейших экономик, делает их менее конкурентноспособными. Действия ЕК приводят и к тому, что упускаются "большие инвестиционные возможности», добавил он.

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