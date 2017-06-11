Наиболее масштабные празднования пройдут 12 июня. Среди них гала-концерт фестиваля "Щит и лира" в Парке Победы на Поклонной горе, музыкальный фестиваль "Россия" в музее-заповеднике "Коломенское", культурно-развлекательная программа с экспозицией Государственной Третьяковской галереи "Искусство XX века" на Триумфальной площади.

Главным событием празднования Дня России станет концерт на Красной площади. По завершении концерта состоится праздничный фейерверк.

Общественный порядок и безопасность граждан в праздничные дни обеспечат свыше 8,7 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников.

Более пятисот праздничных залпов запустят с Красной площади в День России 12 июня в 22:00. Фейерверки установят у Большого москворецкого моста в районе Варварки. Зрелище станет финальным аккордом праздничной программы, которая начнется на главной площади страны большим концертом. Попасть на него можно будет только по пригласительным билетам

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