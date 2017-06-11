«Три станции – «Рассказовка», «Боровское шоссе» и «Очаково» – уже находятся в высокой степени готовности. Были небольшие задержки по строительству других станций, потому что мы там попали в достаточно сложные грунты. Но к концу года мы намерены закончить строительные работы на всем участке», – заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Заммэра отметил, что электродепо «Солнцево» для обслуживания поездов «желтой» ветки введут минимум на месяц раньше, чем строящийся участок до «Рассказовки».

«Поезда на действующем участке линии от «Делового центра» до станции «Раменки» ходят сейчас с шестиминутным интервалом. С запуском пассажирского движения до «Рассказовки» мы должны будем сократить этот интервал. Для этого нам понадобится минимум 44 состава, и без запуска депо «Солнцево» качественная эксплуатация этой линии будет невозможна», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

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