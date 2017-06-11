Центры госуслуг «Мои документы» являются одной из площадок для голосования – наряду с порталом «Активный гражданин» и общими собраниями собственников.

Для удобства жителей города и, в частности, маломобильных групп населения, «Мои документы» также осуществляют предоставление услуг по приему голосов в формате выездного обслуживания (в соответствии с постановлениями Москвы 219-ПП, 245-ПП и постановлениями Правительства РФ 1376-ПП). С адресами и временем работы мобильных офисов можно ознакомиться на официальном сайте md.mos.ru.

«Мы считаем необходимым максимально учесть мнение каждого жителя, каждого москвича, чей дом был включен в предварительный перечень программы реновации. И считаем правильным сделать все, чтобы жители прилагали минимум усилий, а процесс голосования был максимально комфортным для каждого», – комментирует директор ГБУ МФЦ г. Москвы Елена Громова.

Прием заявлений в мобильных офисах не отличается от обычной процедуры. Учет мнений жителей идет в соответствии с нормативными документами. Прием заявлений о включении или невключении дома в программу реновации осуществляют командированные специалисты центров госуслуг. Голос «за» или «против» в заявлении засчитывается точно так же, как и при подаче в центре.

«Практика выездного обслуживания для центров «Мои документы» не новая, такой механизм работы неоднократно применялся и хорошо себя зарекомендовал. Первые мобильные офисы центров госуслуг появились в Москве в декабре 2014 года. Они всегда ездили по тем районам, где спрос жителей превышал существующие возможности центров.

В мобильных офисах вели прием и выдачу документов по более чем 30 услугам. Как правило, это услуги Росреестра, Кадастровой палаты, Пенсионного фонда и ряд других, – добавляет Елена Громова. – Такие автобусы, такие передвижные центры «Мои документы» пользуются высоким спросом, мы видим, что это нужно жителям, что эта услуга востребована.

В месяц мобильные офисы осуществляли по 40 и более выездов. За неполных три года в мобильных офисах предоставлены более 20 тысяч услуг.

Сейчас, когда идет столь важное голосование по программе реновации, мы также проводим выездное обслуживание на основе консолидированных заявок жителей. Заявки собираются в Управах районах, а затем в центры госуслуг от Управы на их основе поступает обращение об организации выездного обслуживания. Чем больше горожан примут участие в голосовании, тем объективнее можно будет учесть мнение москвичей, обязательно учесть все «за» и «против» для того, чтобы принимать взвешенное решение по каждому дому».

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,