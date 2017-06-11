Начались выборы в парламент Франции
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Политика

Начались выборы в парламент Франции

Фото: Zuma/ТАСС/Panoramic

Начались выборы в парламент Франции

ИА «РОСБАЛТ» 11 июня 2017г., 11:49

Голосование в первом туре парламентских выборов стартовало во Франции

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Избирательные участки в европейской части страны открылись в 8:00 по местному времени (9:00 по московскому), на заморских территориях страны выборы прошли днем ранее.

Парламентские выборы проводятся в два тура по мажоритарной системе, победителем в округе становится тот, кто набрал большинство голосов. Второй тур назначен на 18 июня, и в него те, кто получил не менее 12,5 процента голосов. Всего свои кандидатуры представили почти 8 тысяч кандидатов.

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