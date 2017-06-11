Еще можно успеть на часть выступлений!



Программа выступления включает выводку лошадей исконно русских пород с кратким рассказом об истории породы, показательный мастер-класс по джигитовке с демонстрацией приемов взаимодействия человека с лошадью, а также выступление на лошадях в исторической парадной форме, парады и перестроения, стоя на лошадях.

Во второй части программы посетителей ждет интерактивная программа с мастер-классами по седловке и уходу за пони, по джигитовке и художественный мастер-класс «Нарисуй лошадку». На мастер-классах с участниками будут работать профессиональные тренеры-инструкторы.

Расписание конных шоу

17 июня

13:00–14:15 — Музей-заповедник «Коломенское»

17:00–18:15 — Парк 850-летия Москвы

18 июня

13:00–14:15 — Воронцовский парк

17:00–18:15 — Парк 850-летия Москвы

24 июня

13:00–14:15 — Парк у прудов «Радуга»

17:00–18:15 — Лианозовский парк

25 июня

13:00–14:15 — Измайловский парк

17:00–18:15 — Лианозовский парк

*Возможны изменения в расписании

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