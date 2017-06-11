Московская жизнь
Посмотреть на лошадок
В 6 московских парках стартовали выступления с показательной программой «Конные традиции России» – увидеть выступления лошадей можно Измайловском, Лианозовском, Воронцовском парках, парке 850-летия Москвы, парке у прудов «Радуга» и Музее-заповеднике «Коломенское»..
Еще можно успеть на часть выступлений!
Программа выступления включает выводку лошадей исконно русских пород с кратким рассказом об истории породы, показательный мастер-класс по джигитовке с демонстрацией приемов взаимодействия человека с лошадью, а также выступление на лошадях в исторической парадной форме, парады и перестроения, стоя на лошадях.
Во второй части программы посетителей ждет интерактивная программа с мастер-классами по седловке и уходу за пони, по джигитовке и художественный мастер-класс «Нарисуй лошадку». На мастер-классах с участниками будут работать профессиональные тренеры-инструкторы.
Расписание конных шоу
17 июня
13:00–14:15 — Музей-заповедник «Коломенское»
17:00–18:15 — Парк 850-летия Москвы
18 июня
13:00–14:15 — Воронцовский парк
17:00–18:15 — Парк 850-летия Москвы
24 июня
13:00–14:15 — Парк у прудов «Радуга»
17:00–18:15 — Лианозовский парк
25 июня
13:00–14:15 — Измайловский парк
17:00–18:15 — Лианозовский парк
*Возможны изменения в расписании
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