Будем здоровы

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

Гранты будут предоставляться за лучшие результаты в диагностике рака. Предполагаемый грант включает в себя 30 позиций,вручаться будет два раза в год.

В конце полугодия будут определяться пять поликлиник, которые продемонстрируют наибольшую эффективность в диагностировании онкологии по шести направлениям: рак молочной железы (80 тыс. рублей), легкого (95 тыс. рублей), желудка (35 тыс. рублей), кишечника (110 тыс. руб.), предстательной железы (по 115 тыс. руб. за каждый выявленный случай) и шейки матки (30 тыс. рублей).

Полученные средства грантов поликлиники могут направить на увеличение зарплат врачей и другого медперсонала.

«Тема очень важная. Онкозаболевания, количество людей, которые подвержены проблемам, увеличиваются с каждым годом. И, конечно, очень важно настроить всю поликлиническую сеть на раннее выявление таких заболеваний», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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