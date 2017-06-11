Имя для робота выбрано не случайно: Клио – муза истории в древнегреческой мифологии; такое же название носит работающий при Музее клуб любителей истории Отечества.

Клиоша – робот последнего поколения, выпущенный компанией Promobot из Перми. На фестивале он отвечал на вопросы посетителей, рассказывал интересные факты из истории и даже фотографировался со всеми желающими.

Совсем скоро Клиоша станет первым роботом-экскурсоводом, работающим в Музее «на постоянной основе». Он будет вести экскурсии на экспозиции, посвящённой новейшей истории нашей страны, рассказывая о приоритетах развития России в XXI веке: масштабных проектах, инновационных программах, новейших научных разработках в различных отраслях экономики. Именно от Клиоши посетители узнают о единственной в России арктической нефтяной платформе, о недавно построенном космодроме «Восточный», о самом современном российском атомном ледоколе и многом-многом другом.

Адрес Музея современной истории России – улица Тверская, дом 21

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