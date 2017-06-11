Также с 17 июня на ежедневный режим работы переходит выделенная полоса на Ленинградском шоссе. В районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра также меняется схема движения. Существующая выделенная полоса общественного транспорта переносится из левого пролета Тушинского тоннеля в правый. Таким образом, для движения автомобилистов станут доступны все три полосы левого пролета.

Временные изменения будут действовать на время проведения Кубка конфедераций – с 17 июня по 2 июля.

Этим летом в России будет проходить Кубок конфедераций. Согласно расписанию, в Москве запланировано проведение 4-х матчей, которые пройдут на стадионе «Открытие Арена».

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