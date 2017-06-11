Авто
Временная «выделенка» на Волоколамке
С 17 июня на Волоколамке – от канала им. Москвы до Ленинградского шоссе – будет введена временная выделенная полоса, которая будет работать ежедневно, она нужна для разгрузки магистрали на время проведения мирового первенства по футболу в Москве..
Также с 17 июня на ежедневный режим работы переходит выделенная полоса на Ленинградском шоссе. В районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра также меняется схема движения. Существующая выделенная полоса общественного транспорта переносится из левого пролета Тушинского тоннеля в правый. Таким образом, для движения автомобилистов станут доступны все три полосы левого пролета.
Временные изменения будут действовать на время проведения Кубка конфедераций – с 17 июня по 2 июля.
Этим летом в России будет проходить Кубок конфедераций. Согласно расписанию, в Москве запланировано проведение 4-х матчей, которые пройдут на стадионе «Открытие Арена».онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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