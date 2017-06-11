«Во избежание очевидного градостроительного, инфраструктурного и транспортного коллапса Совет рекомендует Государственной Думе учесть изложенные предложения при рассмотрении законопроекта о реновации московского жилья во втором чтении, а также законопроекта № 122881-7, и либо их отклонить, либо отложить принятие минимум на 6 месяцев, чтобы подготовить их без спешки и не усиливать социальную напряженность в преддверии президентских выборов», – говорится в экспертном заключении СПЧ. Жители, как и прежде, разделены на два лагеря: одни полны надежд, другие – опасений.

Комментарии:

Надежда Смирнова

У нас в районе есть дома необыкновенной красоты, которые давно должны быть памятниками архитектуры! Но увы...



Одним из таких домов является дом 9 по улице Руставели, на счастье, этот дом является объектом культурного наследия и включён в реестр культурного наследия под номером № 2079 и имеет охранный статус. Всю информацию можно посмотреть на сайте Департамента Культурного наследия.

Сегодня, в 19 часов, во дворе одного из таких домов по адресу ул. Руставели, д. 9 состоится собрание (агитация за снос, проводимая муниципальными депутатами района), на котором будет решаться судьба этого дома. Пойдет под снос? Или все-таки нет!?

А ведь во дворе этого дома очень часто снимает телевидение, и ведь нравится он им! #Журналисты ау!!!!!! Прошу перепостов!!!!



Дом построен в 1947 году архитектором Яковом Григорьевичем Лихтенбергом, получил Третью премию на конкурсе Управления по делам архитектуры РСФСР, как один из красивейших жилых домов Москвы.

Мария Андреевна

Мэрия Москвы выложила картинки, на которых показано, в какие примерно квартиры будут переезжать жители пятиэтажек, которые предназначены под снос. То, что дверные ручки уже включены, – ок, мы все рады. Смущает отсутствие стандарта по высоте потолков и минимальному метражу... Что я еще не заметила?

Oleg Litvinov

я не вижу законодательного закрепления красивых картинок, вот что смущает.

Dmitry Plakhov

А вы картинки смотрели? Там местами очень задорно :)

Например, написано, что будет «достаточное количество розеток для комфортного подключения всей необходимой кухонной техники», а на картинке одна двойная розетка на весь фартук

Alexey Shmelev

А стены даже на картинке кривые.

Виктория Мак

А в буклете нет метражей и размеров жилых, нежилых помещений, высоты потолков. Вообще-то на картинках отделка эконом ИМХО, до комфорта далеко, материалы самые дешевые.

pow_qt

Лично меня очень радует, что дома станут современными и красивыми, европейского класса. Будут повышены требования к стройматериалам, а это, значит при хорошем уходе, дома простоят 100 лет и больше. И что высвободившаяся территория пойдет на озеленение парков, построят детские площадки, и будет развитая инфраструктура. Комбо просто.

moskovsk_bambuk

Переехав в новую квартиру, доставшуюся абсолютно бесплатно, первым делом я заменил бюджетный смеситель, как на фото, на итальянский. Это нормально. Выкинул кухонную мойку и купил икеевскую кухню. Больше в квартире не делал НИЧЕГО. Вот уже 14 лет.

kirkis1989

Очень странно, что остальные тут не понимают того, что вместо старого жилья они получают новое. И нет ничего страшного в том, чтобы заменить в этой квартире пусть даже смеситель в ванной. Ну, право слово, как будто из дворцов переезжают. Они бы первым делом вспомнили, сколько всего надо им менять в нынешних хрущевках.

anna_nikolaeva

Сегодня у тех, кто неистово агитирует за снос, – большой праздник. Мэрия Москвы обозначила варианты сантехники и фантазийные цвета линолеума. Вероятно, на Тверской , 13 не в курсе, что мы слышали про смесители Grohe, сантехнику Ido и водоотталкивающий ламинат Quiсk step.

Вообще-то, у меня именно такой – и он уже 7 год у нас и на нем нет никаких следов износа. Фанаты переезда из брежневок, сталинок в собянинки сегодня просто обязаны были восхититься разнообразием цветов линолеума, смесителей и прочих радостей быта. Для тех, кто не понял – тараканы и клопы (а также, гадящие на коврик под дверь соседи) едут по программе реновации с вами. В этом смысле, главный аргумент загадивших свою родную хату – сплошная неправда. Удивительно, что большинство сторонников за снос домов – товарищи лет 50-60-70. Казалось бы, им-то уж должно быть ясно, что капиталистическое государство, возникшее на развалинах СССР, – НИКОГДА И НИЧЕГО НЕ ДАРИТ ПРОСТО ТАК.

Dmitry Plakhov

Отличное заключение. Товарищ Собянин, не будоражьте народ перед выборами. А то приходится в закон всякие поправки тащить, чтобы граждан успокоить. Спокойно после выборов примете без всяких там мерзких поправок. Я как сторонник реновации резко против затягивания с законом. Закон должен быть принят до выборов. И я бы очень хотел попасть в реновацию до выборов. Потому что реновация до выборов (и закон о ней) и реновация после выборов (и закон о ней) – это, очевидно, будут очень разные реновации.

Kirill Letin

Ну, каждый сам выбирает свое будущее, но для меня это непонятно, когда тебе предлагают новую квартиру, со всеми удобствами и условиями... а ты отказываешься. странно.

Ольга Бурыкина

Кто-нибудь видел это нормальное жильё, куда собираются переселять? Где оно будет стоять? В скольких метрах от метро? Какая планировка? Панелька или монолит? А про вонь – воняет там, где не убирают и не делают ремонт.

Светлана Лукьянова

Пройдет время, и те, кто был против переезда из убитых хрущевок, будут искать виноватых в своих ошибках и жаловаться на правительство.

Natalya Sidorova

ЗАЧЕМ теплые кирпичные дома заменять на панельные небоскребы, продуваемые всеми ветрами??? Зачем губить деревья??? А при этой хреновации под топор пойдут множество деревьев. Остановите эту КАТАСТРОФУ!!!!!!!

Veronika Kosareva

А ничего, что сама эта «программа» реновации, которая напрямую нарушает конституционные права граждан, в Москве затрагивает более 4,5 тысяч жилых домов. В категорию сносимых вошли не только пятиэтажные «хрущевки», но и «сталинки», и дома, представляющие определенную архитектурную ценность? Неужели на все это чихать?

Александр Гудков

Отдайте эти миллиарды регионам: тут те, кто в деревяшках, без удобств живут, с радостью пойдут на реновацию.

Татьяна Сторожева

Вот взять, переписать всех этих протестующих и оставить их жить в старье. Только мне что-то подсказывает, что большая часть протестующих не имеет никакого отношения к реновации.

Faina Kochkina

Вечно москвичи задаются, живут как у Христа за пазухой и ещё чем-то не довольны, пусть едут в глубинку, там проще, но надо работать, а ныть некогда... успокойтесь уже да не подавайте плохой пример остальному народу страны, который с вас пример должен брать, вы же всё-таки столица!

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