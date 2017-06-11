В парке под Луной
версия для печати

Здесь интересно

В парке под Луной

В парке под Луной

11 июня 2017г., 16:53

В обсерватории Парка Горького начались астрономические дискуссии и наблюдения за Луной.

.

Приглашенные эксперты расскажут о взаимосвязях между макро – и микромиром во Вселенной, обсудят потенциал дальнейшего развития небесных тел и связанные с этим проблемы современности.

Участники дискуссии: Виктор Чаругин – профессор астрофизики, доктор физико-математических наук, профессор кафедры теоретической физики МПГУ – и Василий Шананин – методист народной обсерватории парка Горького.

Дискуссии и сеансы наблюдений за Луной стартовали 9 июня и будут продолжаться через каждые две недели до 20 сентября.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Здесь интересно»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   