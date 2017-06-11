Здесь интересно

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В парке под Луной
В обсерватории Парка Горького начались астрономические дискуссии и наблюдения за Луной..
Приглашенные эксперты расскажут о взаимосвязях между макро – и микромиром во Вселенной, обсудят потенциал дальнейшего развития небесных тел и связанные с этим проблемы современности.
Участники дискуссии: Виктор Чаругин – профессор астрофизики, доктор физико-математических наук, профессор кафедры теоретической физики МПГУ – и Василий Шананин – методист народной обсерватории парка Горького.
Дискуссии и сеансы наблюдений за Луной стартовали 9 июня и будут продолжаться через каждые две недели до 20 сентября.
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