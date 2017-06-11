Образование/Карьера

Девятый месяц подряд, с августа 2016 года, растет активность работодателей. Если сравнивать текущее положение с ситуацией годичной давности, то количество вакансий в столице увеличилось на 18 %, а темп роста новых резюме снизился в 10 раз — 1,8 %.

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