Работа найдется!
версия для печати

Образование/Карьера

Работа найдется!

Работа найдется!

11 июня 2017г., 17:07

Уровень зарегистрированной безработицы в столице на 1 мая текущего года был равен 0,46 % – это в 2,6 раза ниже среднего по России (1,2 %).

.

Девятый месяц подряд, с августа 2016 года, растет активность работодателей. Если сравнивать текущее положение с ситуацией годичной давности, то количество вакансий в столице увеличилось на 18 %, а темп роста новых резюме снизился в 10 раз — 1,8 %.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Образование/Карьера»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   