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Образование/Карьера
Работа найдется!
Уровень зарегистрированной безработицы в столице на 1 мая текущего года был равен 0,46 % – это в 2,6 раза ниже среднего по России (1,2 %)..
Девятый месяц подряд, с августа 2016 года, растет активность работодателей. Если сравнивать текущее положение с ситуацией годичной давности, то количество вакансий в столице увеличилось на 18 %, а темп роста новых резюме снизился в 10 раз — 1,8 %.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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