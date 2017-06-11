Для пешеходов уже открыто новое прогулочное пространство – защитные ограждения там убраны, основные работы завершены на 90%. Все закончить планируется завершить к 20 августа.

Новая прогулочная зона появилась на участке Якиманской набережной от ее пересечения с 3-м Голутвинским пер. до ул. Большая Якиманка, а также примыкающий к ней участок 3-го Голутвинского пер. до его пересечения с 1-м Голутвинским переулком.

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