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Образование/Карьера
Егэ сдают чуть лучше
Результаты единого госэкзамена по некоторым предметам, которые школьники уже успели сдать, в этом году чуть лучше, чем в прошлом..
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕДЕЛИ
Так, средний балл по математике – 4,24. Не смогли сдать
предмет 3,4% участников экзамена, тогда как в прошлом году таких было 4,6%.
Почти на три балла увеличился средний результат ЕГЭ по информатике и ИКТ.
Теперь он составляет 59,2 балла вместо прежних 56,6.
Минимальный порог в 40 баллов не преодолели 9,3 процента выпускников, тогда как в 2016-м этот показатель равнялся 12,4 процента. ЕГЭ по информатике сдавали около 53 тысяч человек. Школьников, которые не добрали минимальные баллы на ЕГЭ по географии, стало меньше – 9,3%, в прошлом году – 13%.
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