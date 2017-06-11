ЦИФРА НЕДЕЛИ

Большая часть волонтеров столицы – это жители в возрасте 18 -30 лет, 34% – в возрасте 31-45 лет.

«Если говорить о населении в целом, то наши опросы показывают, что в Москве волонтеры составляют 9% от общего числа жителей старше 18 лет.

Активисты составляют 35%, это люди, которые эпизодически и нерегулярно принимают участие в добровольческих инициативах», – старший специалист отдела некоммерческих исследований фонда «Общественное мнение» Екатерина Богомолова.

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