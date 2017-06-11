Будем здоровы

Интернет как наркотик

Залогиниться, початиться, отправить емэйл, лайкнуть, прокомментировать... У человека современности неожиданно появилось слишком много задач, помимо работы и бытовых дел.

Удивительно, но большая часть этих задач выполняется в одном компактном и на первый взгляд простом устройстве. А технологии, словно подсмеиваясь над человеком разумным, привязывают его к этому устройству все крепче. На первый план выходит автоматизм действий – привычных, ежедневных.

Изобретение смартфонов привело к тому, что целый ряд еще вчера так необходимых устройств сегодня стали не нужны. Будильник,

калькулятор, термометр, фотоаппарат, телефонный справочник, книги, карты – все это сейчас можно заменить одним компактным и стильным устройством – смартфоном. Теперь в кармане хранятся многочисленные контакты, пароли и даже банковские счета. Но можно ли сказать, что это принесло больше пользы, чем вреда? Давайте разберемся!

Кто виноват: гаджет или человек?

Большинство возможностей и сервисов, которые мы получаем от технологий (в частности Интернета), не являются чем-то плохим и unhealthy («вредным»).

Это не гаджет, а его владелец должен проверить себя на предмет зависимости от своего круглосуточного помощника. Это пользователь прикован к экрану гаджета, а не наоборот.

Если на отношения со смартфоном уходит слишком много времени, стоит задуматься о том, что мы делаем не так в реальной жизни? Но сколько это – слишком много? Как определить границу, за которой увлечение высокими технологиями превратится в пагубное пристрастие?

Задайте себе представленные ниже вопросы и честно ответьте на них.

•Проверяете ли вы электронную почту или социальные сети, проснувшись и не вставая с постели или перед сном?

•Используете ли вы свой телефон для развлечений в социальных сетях?

•Регулярно ли вы работаете в мультизадачном режиме, одновременно пользуясь несколькими устройствами?

•Теряете ли вы ощущение времени, занимаясь интернет-серфингом?

•Чувствуете ли вы вину или раздражение, когда люди упоминают о вашем пристрастии к Интернету?

Если вы ответили утвердительно хотя бы на три вопроса, стоит задуматься о степени вашей зависимости.

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