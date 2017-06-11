Будем здоровы
Затянутые в сети
Интернет – пространство огромных возможностей, которое тем не менее таит в себе немало опасностей. Начнем с того, что в мировой паутине можно просто-напросто запутаться, окончательно потеряв связь с реальностью. Вы ведь, наверное, видели людей, которым трудно даже на секунду оторваться от экрана смартфона? Кроме того, неосторожное поведение в соцсетях может привлечь внимание злоумышленников и привести уже к вполне насущным проблемам. Как справиться с интернет-зависимостью и оградить себя и детей от дурного влияния мировой паутины, разбиралась «Москва Инфо»..
Интернет как наркотик
Залогиниться, початиться, отправить емэйл, лайкнуть, прокомментировать... У человека современности неожиданно появилось слишком много задач, помимо работы и бытовых дел.
Удивительно, но большая часть этих задач выполняется в одном компактном и на первый взгляд простом устройстве. А технологии, словно подсмеиваясь над человеком разумным, привязывают его к этому устройству все крепче. На первый план выходит автоматизм действий – привычных, ежедневных.
Изобретение смартфонов привело к тому, что целый ряд еще вчера так необходимых устройств сегодня стали не нужны. Будильник,
калькулятор, термометр, фотоаппарат, телефонный справочник, книги, карты – все это сейчас можно заменить одним компактным и стильным устройством – смартфоном. Теперь в кармане хранятся многочисленные контакты, пароли и даже банковские счета. Но можно ли сказать, что это принесло больше пользы, чем вреда? Давайте разберемся!
Кто виноват: гаджет или человек?
Большинство возможностей и сервисов, которые мы получаем от технологий (в частности Интернета), не являются чем-то плохим и unhealthy («вредным»).
Это не гаджет, а его владелец должен проверить себя на предмет зависимости от своего круглосуточного помощника. Это пользователь прикован к экрану гаджета, а не наоборот.
Если на отношения со смартфоном уходит слишком много
времени, стоит задуматься о том, что мы делаем не так в реальной жизни? Но
сколько это – слишком много? Как определить границу, за которой увлечение
высокими технологиями превратится в пагубное пристрастие?
Задайте себе представленные ниже вопросы и честно ответьте на них.
•Проверяете ли вы электронную почту или социальные сети,
проснувшись и не вставая с постели или перед сном?
•Используете ли вы свой телефон для развлечений в социальных сетях?
•Регулярно ли вы работаете в мультизадачном режиме, одновременно пользуясь несколькими устройствами?
•Теряете ли вы ощущение времени, занимаясь интернет-серфингом?
•Чувствуете ли вы вину или раздражение, когда люди упоминают о вашем пристрастии к Интернету?
Если вы ответили утвердительно хотя бы на три вопроса, стоит задуматься о степени вашей зависимости.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.