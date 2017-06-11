Афиша/Досуг

ТЕАТР

«Испанцы в Дании» – пьеса, основанная на реальных событиях эпохи Наполеоновских войн, ее герои – известные исторические личности. Это рассказ о любви, зародившейся в экстремальных обстоятельствах, – невозможной, изменившей ход истории. Она выше политических убеждений, национальности, религии… Она «приходит неожиданно… и когда почувствуешь её, тут уж некогда бывает размышлять, что хорошо, что дурно».

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