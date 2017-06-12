Днем местами возможны кратковременные осадки. Ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет пониженным и составит 740 миллиметров ртутного столба.

Также метеорологи предупреждают, что в этот день, помимо пониженного атмосферного давления, ожидается неспокойный геомагнитный фон, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Несмотря на теплую и сухую погоду, установившуюся в столичном регионе, синоптики обнадеживать не спешат – летней жары пока ожидать не стоит. Температура в городе и области будет держаться на отметке около 21 градуса.

Из-за затянувшихся холодов пользователи соцсетей уже придумали трем летним месяцам новые названия: июбрь, июлябрь и августябрь. Придет ли в столицу жаркое лето

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