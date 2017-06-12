Безоблачная погода и +24 градуса тепла ожидается сегодня в Москве
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События

Безоблачная погода и +24 градуса тепла ожидается сегодня в Москве

Фото: ТАСС/Виктор Березкин

Безоблачная погода и +24 градуса тепла ожидается сегодня в Москве

M24.ru 12 июня 2017г., 10:49

Теплая погода ожидается в столичном регионе в понедельник, 12 июня: в течение дня воздух может прогреться до 22–24 градусов тепла

.

Днем местами возможны кратковременные осадки. Ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет пониженным и составит 740 миллиметров ртутного столба.

Также метеорологи предупреждают, что в этот день, помимо пониженного атмосферного давления, ожидается неспокойный геомагнитный фон, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Несмотря на теплую и сухую погоду, установившуюся в столичном регионе, синоптики обнадеживать не спешат – летней жары пока ожидать не стоит. Температура в городе и области будет держаться на отметке около 21 градуса.

Из-за затянувшихся холодов пользователи соцсетей уже придумали трем летним месяцам новые названия: июбрь, июлябрь и августябрь. Придет ли в столицу жаркое лето

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