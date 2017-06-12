В сообщении прокуратуры говорится, что организаторы акции распространяют призывы принять участие в шествии и митинге на Тверской улице. Однако столичное правительство проведение данной акции не согласовало. Организаторам были предложены альтернативные места проведения, на одно из которых – проспект академика Сахарова – они дали свое согласие.

В правоохранительных органах предупреждают, что любые попытки провести несогласованное мероприятие на Тверской улице являются прямым нарушением закона.

В МВД России также предупредили, что если участники акции перемесятся с проспекта Сахарова на Тверскую улицу, где 12 июня проходят праздничные мероприятия, то "любые провокационные действия со стороны протестующих будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться".

Более 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов обеспечат безопасность во время празднования Дня России в столице. 12 июня на улицы выйдут свыше 3,5 тысячи полицейских, более 5,5 тысячи сотрудников Росгвардии и 600 членов добровольных народных дружин.

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