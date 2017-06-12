Футбол. Товарищеский матч. Франция – Англия.

13 июня 2017 года, 22-00 МСК

Франция

На прошлой неделе сборная Франции утратила лидерство в своей отборочной группе. Невероятный гол шведов в компенсированное время склонил чашу весов в их пользу. На этот товарищеский поединок Дидье Дешам вызвал немало ведущих футболистов страны. В заявке значатся такие личности, как Льорис, Варан, Матюиди, Погба, Канте, Жиру, Гризманн.

Англия

Англия, наоборот, благодаря голу в добавочное время смогла спасти матч с Шотландией. Ничья 2:2. Команда Гарета Саутгейта по-прежнему является лидером в своей отборочной группе. Британский коуч взял с собой в Париж, в частности, таких игроков, как Кэхилл, Лаллана, Рэшфорд, Дефо и Кейн.

Статистика и личные встреч

В нынешнем году Франция сыграла два товарищеских матча и два официальных. В отборе к Мундиалю галлы выиграли у Люксембурга (1:3) и проиграли Швеции (2:1). В товарняках «сухая» победа над Парагваем (5:0) и такое же поражение от Испании (0:2).

Во второй половине марта Англия уступила Германии в товарищеском матче (1:0) и выиграла у Литвы в отборочном (2:0). Свежий квалификационный матч с Шотландией завершился со счетом 2:2.

Полтора года назад англичане обыграли французов в товарищеском матче (2:0). На Евро-2012 была зафиксирована ничья 1:1.

Прогноз

Подобные матчи, независимо от их статуса, всегда имеют особое значение. Рассчитываем, что обе команды порадуют футбольных гурманов захватывающей игрой. По составу хозяева выглядят предпочтительнее. К тому же на их стороне фактор собственного поля. И те, и другие имеют в своих рядах форвардов высокого класса. При их участии может сыграть ставка «обе забьют (да). Комбинируем с ней 1Х.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Франция – 1,92

Ничья – 3,43

Англия – 4,20

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