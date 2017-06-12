«Паспорта у нас получают к 14 годам, а вы к 14 годам многого добились, многое успели сделать. Вы проявили лучшие качества — смелость, а некоторые из вас даже самопожертвование», — сказал Путин на церемонии. Среди приглашенных была подросток, которая помогала спасать тонувших на Сямозере в Карелии детей.

Путин напомнил, что ранее сегодня в Кремле были вручены государственные премии выдающимся россиянам за существенные достижения в конкретных областях. «У каждого из вас, когда вы выберете свой путь, тоже будет такая возможность», — сказал он.

Выступая с ответным словом, юные россияне поблагодарили президента за оказанную высокую честь. Многие из них признались, что такие церемонии придают им уверенности и подвигают усердно трудиться в будущем.

Путин по их просьбе провел краткую экскурсию по Кремлю и даже пригласил детей в свой рабочий кабинет.

В День России президент также заявил что «наш народ пережил не только стремительный прорыв к новому, а без этого невозможно развитие, но и крайне опасное, тревожное время ослабления государственности, размытости, уязвимости общественных устоев». В своем выступлении на торжественном приеме в Кремле президент отметил, что «все эти трудности были преодолены».

«Год за годом, наряду с развитием демократических институтов, повышался уровень открытости общества, и приходило осознание значимости собственных корней и традиций, понимание, что нужно идти вперед только крепкой самостоятельной и независимой страной», — сказал Путин.

Он отметил, что «сила государства обеспечивается политической стабильностью, единством целей и консолидацией общества». «Всем вместе нам удалось сохранить и надежно укрепить суверенитет своей страны, уникальное многообразие народов России и не допустить девальвации и забвения принципов гражданского патриотизма», — отметил президент.

Он заметил, что России «удалось четко обозначить национальные интересы». «Мы научились их твердо отстаивать, опираясь, в том числе, на исторический опыт», — подчеркнул глава России.

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