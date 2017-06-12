Общественный порядок в городе охраняют полицейские, сотрудники Росгвардии и народные дружинники

Более 2,5 миллиона человек принимает участие в мероприятиях и праздничных гуляниях в столице, посвященных Дню России. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Множество москвичей сейчас принимают участие в прздничных мероприятиях столицы под неусыпным наблюдением органов правопорядка Общественный порядок в городе охраняют полицейские, сотрудники Росгвардии и народные дружинники Более 2,5 миллиона человек принимает участие в мероприятиях и праздничных гуляниях в столице, посвященных Дню России.

12 июня по всему городу проводятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. Усиление мер безопасности связано отчасти с тем, что на сотруднику Росгвардии брызнули газом в лицо, полиция применила дубинки. Митинг 12 июня 2017 в Москве: на Тверской начались задержания участников акции протеста против коррупции в центральнойчасти города.

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