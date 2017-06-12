Бездействие Киева разочаровывает Евросоюз. Там отметили, что власти этой страны до сих пор не отправили в Раду пакет законопроектов, хотя обещали сделать это осенью прошлого года.

Власти Украины практически не занимаются изменением своего законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

Бездействие Киева разочаровывает Евросоюз. Там отметили, что власти этой страны до сих пор не отправили в Раду пакет законопроектов, хотя обещали сделать это осенью прошлого года.



В Евросоюзе разочарованы отсутствием прогресса в изменении украинского законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Об этом заявила пресс-служба представительства ЕС на Украине.

В представительстве напомнили, что Киев еще в сентябре 2016 года обещал направить в Верховную Раду пакет законопроектов, включающих в себя законы, направленные на защиту интеллектуальной собственности. Тем не менее, власти Украины до сих пор этого не сделали.

Также в ЕС отметили, что ситуация, сложившаяся на Украине, наносит непоправимый ущерб законным интересам тысяч местных и международных правообладателей. В частности, в Брюсселе считают, что действующее украинское законодательство в сфере защиты авторских прав "не содержит адекватных норм для обеспечения эффективного соблюдения прав интеллектуальной собственности".

С другой стороны, Евросоюз похвалил усилия Киева в борьбе с интернет-пиратством.

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,