Политика
Евросоюз озабочен поведением украинских властей
Власти Украины практически не занимаются изменением своего законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности..
Бездействие Киева разочаровывает Евросоюз. Там отметили, что власти этой страны до сих пор не отправили в Раду пакет законопроектов, хотя обещали сделать это осенью прошлого года.
Власти Украины практически не занимаются изменением своего законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.
Бездействие Киева разочаровывает Евросоюз. Там отметили, что
власти этой страны до сих пор не отправили в Раду пакет законопроектов, хотя
обещали сделать это осенью прошлого года.
В Евросоюзе разочарованы отсутствием прогресса в изменении украинского законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Об этом заявила пресс-служба представительства ЕС на Украине.
В представительстве напомнили, что Киев еще в сентябре 2016 года обещал направить в Верховную Раду пакет законопроектов, включающих в себя законы, направленные на защиту интеллектуальной собственности. Тем не менее, власти Украины до сих пор этого не сделали.
Также в ЕС отметили, что ситуация, сложившаяся на Украине, наносит непоправимый ущерб законным интересам тысяч местных и международных правообладателей. В частности, в Брюсселе считают, что действующее украинское законодательство в сфере защиты авторских прав "не содержит адекватных норм для обеспечения эффективного соблюдения прав интеллектуальной собственности".
С другой стороны, Евросоюз похвалил усилия Киева в борьбе с интернет-пиратством.онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.