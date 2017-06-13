В парке внедрят инновационную систему мощения, которая создаст визуальное взаимодействие искусственного покрытия и растительности.

Гранитные плиты будут чередоваться с газоном, устойчивым к вытаптыванию. Их укрепят специальной георешеткой, чтобы между плитами можно было высаживать деревья, кустарники и цветы.

На центральных аллеях "Зарядья" установят шестиугольные сиденья с подсветкой, а также лавочки в виде крупных обтесанных булыжников из природного камня.

В парке будет минимальное количество ограждений, чтобы его пространство было единым. Здесь можно будет и погулять по траве, и отдохнуть на склонах и луговых полянах, при этом не встречая препятствий в виде заборов и бортовых камней.

Парк "Зарядье" примет первых посетителей осенью 2017 года, его открытие приурочено к 870-летнему юбилею столицы.

К этому времени на территории более 10 гектаров высадят растительность из четырех ландшафтных зон: степи, тайги, леса и болот. А в пространстве под "стеклянной корой" высадят южные растения экосистемы Сочи.

В парке будет свыше 700 деревьев, включая дубы, липы, рябины, яблони, остролистные и серебристые клены и черемуху. Кроме того, со стороны Москворецкой набережной разместится густая березовая роща из деревьев высотой от 15 до 20 метров. Она же будет частью зоны с хвойными и лиственными лесами.

В состав парка войдут медиацентр с культурным комплексом и магазином сувениров, познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", а также рестораны, кафе и паркинг площадью более 20 тысяч квадратных метров.

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