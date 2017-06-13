В городе появилось более сотни флагов с символикой ФИФА, а также четыре фигуры волка Забиваки – талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций.

Двухметровый волк из стеклопластика установлен на Манежной площади – рядом с часами обратного отсчета до старта мундиаля, на улице Красная Пресня – напротив входа в Московский зоопарк, а также на Сокольнической площади и в парке Победы – у цветочных часов.

Флаги с символикой ФИФА, установленные в основном в пределах Третьего транспортного кольца, и фигуры волка будут украшать Москву вплоть до 4 июля. На Крымской и Трубной площадях появились флагштоки высотой 7,5 метра.

На Триумфальной площади и на смотровой площадке на Воробьевых горах можно встретить конструкции из трех флагов разной высоты. Десять шестиметровых флаговых костра появились в восьми точках города, среди которых Таганская, Серпуховская и Зубовская площади.

Различные флаговые конструкции появились и вблизи шести столичных вокзалов – Белорусского, Курского и Киевского, Ленинградского, Ярославского и Казанского. На флагах с символикой турнира на русском и английском языках размещена надпись "Добро пожаловать в Москву", изображены достопримечательности Москвы.

Информация:

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи: в каждом городе состоится по четыре игры. Московской площадкой для матчей станет стадион "Открытие Арена".

В группе A сыграют команды России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группу B попали сборные Камеруна, Чили, Австралии и Германии.

Полуфинальные матчи пройдут в Сочи и Казани, матч за третье место примет Москва, а обладатель Кубка конфедераций определится в Санкт-Петербурге.

1,8 тысячи волонтеров готовы работать со зрителями и спортсменами.

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