Заявления на участие в ЕГЭ по биологии основного периода подали более 130 тыс. человек. Для проведения ЕГЭ по этому предмету будет задействовано 2,8 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий, на ее выполнение отводится 3,5 часа. Чтобы сдать ЕГЭ по биологии, нужно заработать минимум 36 баллов.

Участвовать в письменном экзамене по английскому языку будут около 76 тыс. человек, экзамен пройдет почти в 2,3 тыс. Письменный экзамен по немецкому языку в основной период намерены сдавать 1,8 тыс. участников, по французскому языку — более 1 тыс. участников, по испанскому языку — 179 участников.

Экзаменационная работа по иностранным языкам состоит из четырех разделов и включает в себя 40 заданий. На выполнение экзаменационной работы отводится три часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Свои результаты участники ЕГЭ по биологии узнают не позднее 27 июня, участники ЕГЭ по иностранным языкам — не позднее 30 июня.

Устный экзамен по иностранным языкам выпускникам предстоит сдавать 15 и 16 июня.

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