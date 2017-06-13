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Возглавить страну Путин решился не сразу
Оливер Стоун в своем интервью интересовался тем, как Путин принял решение возглавить Россию..
Первая серия фильма «Интервью с Путиным» вышла в ночь на 13
июня в эфире американского телеканала ShowTime.
По словам Путина, он не сразу согласился на предложение Бориса Ельцина возглавить правительство в 1999 году. Как отметил глава государства, тогда он беспокоился в том числе о безопасности своей семьи.
Путин отметил, что, когда он приехал из Петербурга в Москву, у него не было в столице «какой-то особой поддержки, мощных связей», и он не понимает, почему Ельцин остановил свой выбор именно на нем.
«Он прямо в свой кабинет меня пригласил, сказал, что хотел бы назначить меня премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это может поменять всю мою жизнь и я не уверен, что к этому готов», — рассказал политик.
«Взять на себя ответственность за Россию в той ситуации — это очень непростое дело. И, откровенно говоря, я не знал, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина, и я не знал, как долго я могу это делать, потому что в любую секунду могут прийти и сказать: свободен. И я думал тогда только об одном — куда спрятать детей», — добавил он.
Путин добавил, что тогда он «для себя тогда решил: если судьба так распорядилась, то тогда уже нужно до конца идти».
Лидер РФ также рассказал, что в то время он стал редко видеться со своей семьей, потому что рано уходил из дома и поздно возвращался.
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