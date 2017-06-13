Первая серия фильма «Интервью с Путиным» вышла в ночь на 13 июня в эфире американского телеканала ShowTime.



По словам Путина, он не сразу согласился на предложение Бориса Ельцина возглавить правительство в 1999 году. Как отметил глава государства, тогда он беспокоился в том числе о безопасности своей семьи.​



Путин отметил, что, когда он приехал из Петербурга в Москву, у него не было в столице «какой-то особой поддержки, мощных связей», и он не понимает, почему Ельцин остановил свой выбор именно на нем.



«Он прямо в свой кабинет меня пригласил, сказал, что хотел бы назначить меня премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это может поменять всю мою жизнь и я не уверен, что к этому готов», — рассказал политик.



«Взять на себя ответственность за Россию в той ситуации — это очень непростое дело. И, откровенно говоря, я не знал, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина, и я не знал, как долго я могу это делать, потому что в любую секунду могут прийти и сказать: свободен. И я думал тогда только об одном — куда спрятать детей», — добавил он.



Путин добавил, что тогда он «для себя тогда решил: если судьба так распорядилась, то тогда уже нужно до конца идти».



Лидер РФ также рассказал, что в то время он стал редко видеться со своей семьей, потому что рано уходил из дома и поздно возвращался.

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