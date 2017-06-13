Путешествие

Как уточнили в министерстве, наличие Fan ID – обязательное условие для посещения футбольных матчей, каждый болельщик должен бесплатно оформить этот документ после покупки билета на стадион. Кроме того, паспорт болельщика позволяет иностранцам прибыть в Россию без визы за десять дней до первого матча, а затем оставаться в стране еще в течение десяти дней после окончания Кубка конфедераций.

В пресс-службе ведомства также пояснили, что владельцы Fan ID смогут воспользоваться бесплатными маршрутами, разработанными для них организаторами турнира. Кроме того, для иностранных болельщиков откроют пункты технической поддержки в международных портах и аэропортах городов-участников Кубка конфедераций.

В Москве такие пункты предусмотрены в Шереметьеве, Домодедове и Внукове, в Санкт-Петербурге – в аэропорту Пулково и морском пассажирском порту, а также в аэропортах Адлера и Казани. Получить техническую поддержку иностранные гости турнира смогут и при перемещении по России на автомобиле – в пунктах пропуска на территории Ленинградской и Псковской областей.

По данным министерства, заявки на Fan ID уже подали любители футбола из более чем 100 стран мира, включая Россию, Чили, Мексику, Германию, США, а также Австралию, Белоруссию и Великобританию.

Для допуска на матчи Кубка конфедераций, помимо билета, необходимо предъявить паспорт болельщика (FAN ID). Эта персонифицированная карта зрителя является элементом системы идентификации футбольных болельщиков.

Для получения паспорта болельщика после покупки или бронирования билета на матчи Кубка конференции нужно заполнить форму регистрации на сайте. При заполнении заявки требуется указать персональные данные, загрузить фотографию, а затем выбрать способ получения паспорта. За документом можно отправиться в центр выдачи паспортов или же получить его по почте.

В случае утери Fan ID можно восстановить его на любом из стадионов, принимающих матчи турнира, или обратиться в один из пунктов выдачи паспорта болельщика.

Кубок конфедераций 2017 года будет проходить в России 17 июня по 2 июля под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

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