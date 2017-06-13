Ученые решили изучить проблему так называемого социального джетлага - разницы во времени пробуждения в будние и выходные дни. С этой целью группа специалистов под руководством Форбуш проанализировала данные 984 взрослых людей, живущих в США.



В ходе работы исследователи просили участников испытания ответить на вопросы о времени пробуждения в выходные и будние дни, а также указать время, когда они обычно засыпают, чтобы вычислить "количество" социального джетлага, который еженедельно испытывали люди. Также во внимание принималось то, как долго испытуемый спал каждую неделю и страдал ли от бессонницы.



Затем ученые провели медосмотр каждого участника исследования, опрашивали их на предмет жалоб на сонливость, усталость, бессонницу и отсутствие или наличие сердечно-сосудистых заболеваний.



Выяснилось, что каждый час социального джетлага увеличивал вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 11%. Таким образом, каждый сдвиг на час вперёд, когда человек ложится и встаёт позже обычного, все пагубнее сказывается на сердце и сосудах. При этом специалисты связали социальный джетлаг с плохим настроением и повышенной сонливостью и усталостью.



"Врачи часто говорят людям, чтобы они следили за своим рационом питания и физическими упражнениями, но я считаю, что это исследование представляет дополнительную профилактическую стратегию. Оно говорит нам не столько о том, что необходимо получать достаточное количество сна, сколько о необходимости регулярного сна. В идеале человек должен засыпать и просыпаться в одно и то же время каждый день", — сказал Форбуш.

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