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Перед Кубком конфедераций все контролеры изучили английский язык
Все контролеры общественного транспорта столицы прошли курсы английского языка в рамках Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года..
В течение месяца они изучали лексику, связанную с транспортом, тренировались использовать методическое пособие в экстренной ситуации, изучали мимику, жесты, фразы вежливости разных стран. Более 550 человек прошли инструктаж по работе с иностранцами и тесты на знание необходимого минимума по английскому языку.
Также для контролеров выпустили специальные
памятки-разговорники с основными словами и популярными фразами на английском
языке. Так как у людей разный уровень знания языка, в разговорнике для всех
выражений и слов дана транскрипция кириллицей.
Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В каждом городе пройдут по 4 игры. В Москве матчи будут сыграны на стадионе "Спартак".
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