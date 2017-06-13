В течение месяца они изучали лексику, связанную с транспортом, тренировались использовать методическое пособие в экстренной ситуации, изучали мимику, жесты, фразы вежливости разных стран. Более 550 человек прошли инструктаж по работе с иностранцами и тесты на знание необходимого минимума по английскому языку.

Также для контролеров выпустили специальные памятки-разговорники с основными словами и популярными фразами на английском языке. Так как у людей разный уровень знания языка, в разговорнике для всех выражений и слов дана транскрипция кириллицей.



Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В каждом городе пройдут по 4 игры. В Москве матчи будут сыграны на стадионе "Спартак".

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