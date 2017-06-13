Перед Кубком конфедераций все контролеры изучили английский язык
версия для печати

Авто

Перед Кубком конфедераций все контролеры изучили английский язык

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Перед Кубком конфедераций все контролеры изучили английский язык

M24.ru 13 июня 2017г., 11:14

Все контролеры общественного транспорта столицы прошли курсы английского языка в рамках Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года.

.

В течение месяца они изучали лексику, связанную с транспортом, тренировались использовать методическое пособие в экстренной ситуации, изучали мимику, жесты, фразы вежливости разных стран. Более 550 человек прошли инструктаж по работе с иностранцами и тесты на знание необходимого минимума по английскому языку.

Также для контролеров выпустили специальные памятки-разговорники с основными словами и популярными фразами на английском языке. Так как у людей разный уровень знания языка, в разговорнике для всех выражений и слов дана транскрипция кириллицей.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В каждом городе пройдут по 4 игры. В Москве матчи будут сыграны на стадионе "Спартак".

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Авто»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   