Вашингтон продолжает расследовать «российский след» в выборах
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Политика

Вашингтон продолжает расследовать «российский след» в выборах

Фото: © Фото с сайта www.whitehouse.gov

Вашингтон продолжает расследовать «российский след» в выборах

ИА «РОСБАЛТ» 13 июня 2017г., 12:17

Президент США Дональд Трамп раздумывает над увольнением бывшего директора ФБР Роберта Мюллера.

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Он был назначен специальным советником по расследованию вмешательства России в президентские выборы.
 
Друг Трампа Крис Рудди, генеральный директор Newsmax Media, рассказал, что лидер страны «рассматривает такой вариант».
 
Другой источник добавил, что Трампу посоветовали избежать такого шага. Между тем пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Рудди никогда не обсуждал этот вопрос с президентом.
 
Задачей Мюллера было изучение «связей и контактов Кремля с лицами, причастными к избирательной кампании Трампа». Американский президент назвал назначение Мюллера крупнейшей «охотой на ведьм» в истории США.

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