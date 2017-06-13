Он был назначен специальным советником по расследованию вмешательства России в президентские выборы.



Друг Трампа Крис Рудди, генеральный директор Newsmax Media, рассказал, что лидер страны «рассматривает такой вариант».



Другой источник добавил, что Трампу посоветовали избежать такого шага. Между тем пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Рудди никогда не обсуждал этот вопрос с президентом.



Задачей Мюллера было изучение «связей и контактов Кремля с лицами, причастными к избирательной кампании Трампа». Американский президент назвал назначение Мюллера крупнейшей «охотой на ведьм» в истории США.

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