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Политика
Вашингтон продолжает расследовать «российский след» в выборах
Президент США Дональд Трамп раздумывает над увольнением бывшего директора ФБР Роберта Мюллера..
Он был назначен специальным советником по расследованию
вмешательства России в президентские выборы.
Друг Трампа Крис Рудди, генеральный директор Newsmax Media, рассказал, что лидер страны «рассматривает такой вариант».
Другой источник добавил, что Трампу посоветовали избежать такого шага. Между тем пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Рудди никогда не обсуждал этот вопрос с президентом.
Задачей Мюллера было изучение «связей и контактов Кремля с лицами, причастными к избирательной кампании Трампа». Американский президент назвал назначение Мюллера крупнейшей «охотой на ведьм» в истории США.
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