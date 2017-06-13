Здесь интересно

Венеция Ренессанса представлена на выставке, которая должна показать, как второй и третий, восприняв достижения первого (Тициан опередил их и возрастом, и весом в искусстве) окончательно оформили представление о том, что такое «Венецианская школа живописи». должна показать, как второй и третий, восприняв достижения первого (Тициан опередил их и возрастом, и весом в искусстве), окончательно оформили представление о том, что такое «Венецианская школа живописи». Этих троих можно и нужно ставить в один ряд, несмотря на разницу в возрасте, на разницу в манере живописи и разницу в доходах, обусловленных состоятельностью заказчиков.

И это тоже отражалось на свойствах живописи. Для кого-то будет большим открытием узнать, что самой излюбленной синей краской Ренессанса была «магна блау», которая добывалась в серебряных рудниках, очень дорогая. А ультрамарин и вовсе изготавлялся из полудрагоценного лазурита. Ясно, почему так мало синего на полотнах Тинторетто, основными заказчиками которого были небогатые монашеские братства.

И всё же, эти трое поставлены в один ряд. Выставка в Пушкинском объясняет это совершенно ясно. Репортаж Алии Шарифуллиной.

Зафиксировать, задокументировать все царапины и сколы. Изучить полотно сантиметр за сантиметром. На прием только одной картины у специалистов уходит около часа. Близко к полотнам журналистов не подпускают. Снимать процесс распаковки шедевров и вовсе запрещено.

Сейчас в Пушкинском музее ужесточили меры безопасности.

За тем как развешивают картины, пристально следит международная команда кураторов. Страховая стоимость всех полотен - более трехсот миллионов евро.

Тициан, Тинторетто, Веронезе - увидеть 23 шедевра в одном месте - исключительная возможность. Даже для самой Италии - пришлось бы объехать несколько городов. Многие полотна XVI века никогда не покидали Апеннинский полуостров. Сложнее всего было договориться с

венецианскими церквями.

«Здесь каждая картина уникальна. Чтобы уговорить владельцев отпустить эти полотна, тем более в совершенно другой климат, нужно было привести очень серьезные аргументы», - отметил посол Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини.

Меж колоннад Пушкинского уже были Караваджо, Рафаэль, Лоренцо Лотто, Пьеро делла Франческа. Теперь - Венеция, ведь без ее искусства и без ее денег живопись Ренессанса была бы совсем другой.

«Тинторетто, Веронезе вместе с Тицианом повлияли на дальнейшее искусство, на историю живописи. Поскольку мы понимаем слово живопись в том смысле, который вложили в нее они», - объяснила директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак.

Тициан - самый старший и титулованный из этой троицы. Да и гонорары его были самими высокими. Ему не было и 30, а его уже признали лучшим живописцем Венеции. Самая знаменитая работа в экспозиции - «Саломея». Иоанн Креститель на блюде по мнению искусствоведов - автопортрет.

Сенсацию вызвало полотно «Венера и Адонис» из частного российского собрания. До сих пор считалось, что «Венера» у Тициана одна и хранится она в музее Прадо в Мадриде. Но, оказалось, и это подлинник.

«Она продавалась как копия, более поздняя. За очень маленькую сумму. Никакого значения ей не придавалось. Получилось, что ее приобрели в России. Когда мне ее показали, я узнала в ней руку Тициана», - рассказала куратор выставки, главный научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, хранитель итальянской живописи Виктория Маркова.

Тинторетто - не фамилия, а прозвище, которое переводится, как «маленький красильщик». Он - ученик Тициана, в мастерской написал девиз своего искусства: «Рисунок - как у Микеланджело, колорит - как у Тициана». Детали не очень важны, главное - воплотить замысел. А Веронезе, самый младший из троих, - художник-праздник, писал в яркой гамме, населял холсты большим количеством персонажей.

Этих живописцев обычно представляют соперниками. Но это не так. «Эта история не о соперничестве трех живописцев, а об их диалоге. Они подчинили себе художественный рынок и заняли господствующие позиции, и потому вели себя уже не как конкуренты. Они поделили между собой сферы влияния и отлично сосуществовали», - отметил куратор выставки с итальянской стороны Томас Далла Коста.

Все трое жили долго и писали много - каждый в своей нише. И заказчики у них были разные. Но, спустя века, мозаика сложилась, и потомки видят единую картину трех художников - Венецию Ренессанса.

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