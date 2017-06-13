«Четыре из них – на средства бюджета Москвы в рамках Адресной инвестиционной программы, еще четыре – инвесторские, - уточнил он. – Первые три поликлиники из этого списка будут введены в эксплуатацию уже в 2017 году».

За четыре года, прошедших после присоединения новых территорий к Москве, здесь введено в эксплуатацию восемь объектов здравоохранения, в том числе семь поликлиник, отметил Владимир Жидкин. «Все они были построены инвесторами, - подчеркнул В. Жидкин, - однако, при строительстве быстровозводимых четырех поликлиник городской бюджет профинансировал работы по подведению к ним коммуникаций».

Как отметили в Департаменте развития новых территорий города Москвы, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику в поселении Воскресенкое на 320 посещений в смену. Она строится на средства городского бюджета.Помимо этого, благодаря инвесторам новые поликлиники появятся в жилых комплексах Солнцево парк» (310 посещений в смену) и «Бунинский» (140 посещений в смену).

В 2018 – 2019 годах будут введены в эксплуатацию еще пять поликлиник.



«Социальная инфраструктура в ТиНАО по поручению мэра Москвы Сергея Собянина является одним из приоритетов Строительного комплекса, - говорит Владимир Жидкин. – За четыре года здесь построено около сорока соцобъектов, а в данный момент еще более двадцати таких объектов находятся в стадии строительства».

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