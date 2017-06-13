С 10 июня 2017 года организовано одностороннее движение на следующих улицах:

ЮВАО

Мячковский бульвар на участках дублера:

от Марьинского бульвара до ул. Перерва;

от Марьинского бульвара до ул. Поречная.

Одностороннее движение введено для исключения затруднений при встречном разъезде автотранспорта и обеспечения пропускной способности участка улично-дорожной сети, так как ширина проезжей части недостаточна для двустороннего движения и парковки. После реализации данного мероприятия прогнозируется увеличение уровня безопасности дорожного движения за счет упорядочивания движения транспортных потоков и снижения количества конфликтных точек на пересечениях.

САО

ул. 1-я Радиаторская от 2-го Войковского пр-да до 4-го Войковского пр-да (одностороннее движение введено для исключения затруднений при встречном разъезде автотранспорта и обеспечения пропускной способности участка улично-дорожной сети);

ул. 2-я Радиаторская от 4-го Войковского пр-да до 2-го Войковского пр-да (одностороннее движение введено для исключения затруднений при встречном разъезде автотранспорта и обеспечения пропускной способности участка улично-дорожной сети);

ул. Левитана от ул. Панфилова до ул. Алабяна.

Также в Северном округе изменилась схема движения на ул. Зорге – восстановлена двусторонняя схема движения. Двустороннее движение появилось на ул. Зорге от Хорошевского шоссе до ул. Алабяна.

На ул. Зорге было введено одностороннее движение на период строительства транспортного тоннеля на пересечении ул. Народного Ополчения и ул. Берзарина. Учитывая, что данные работы завершены, для улучшения условий движения транспорта на данной улице будет восстановлено двустороннее движение.

ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков.

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