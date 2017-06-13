Группу преступников привлекли к ответственности за торговлю приборами
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Происшествия

Группу преступников привлекли к ответственности за торговлю приборами

Фото: © Фото ИА «Росбалт», Илья Давлятчин

Группу преступников привлекли к ответственности за торговлю приборами

ИА «РОСБАЛТ» 13 июня 2017г., 13:26

Столичной полицией пресечена деятельность 14 членов организованной группы, подозреваемых в хищении денег граждан под видом продажи медицинского оборудования.

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Они представляясь сотрудниками различных медицинских учреждений, по телефону сообщали гражданам ложные сведения о якобы обнаруженных у них тяжелых заболеваниях и вынуждали купить оборудование, которое выдавали за медицинские приборы.

Жертвами аферистов стали не менее 13 граждан, проживающих в различных субъектах РФ. В офисном помещении, а также по местам жительства задержанных проведены обыски.

Как уточнили в полиции, в отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении семерых — в виде домашнего ареста, в отношении еще шести — в виде подписки о невыезде.

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