Происшествия

Они представляясь сотрудниками различных медицинских учреждений, по телефону сообщали гражданам ложные сведения о якобы обнаруженных у них тяжелых заболеваниях и вынуждали купить оборудование, которое выдавали за медицинские приборы.

Жертвами аферистов стали не менее 13 граждан, проживающих в различных субъектах РФ. В офисном помещении, а также по местам жительства задержанных проведены обыски.

Как уточнили в полиции, в отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении семерых — в виде домашнего ареста, в отношении еще шести — в виде подписки о невыезде.

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