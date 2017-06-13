Об этом 13 июня на пресс – конференции в Информационном центре Правительства Москвы сообщил руководитель ГБУ «Мосприрода» Игорь Рябоконь.

«11 вольерных комплексов с животными и птицами и 6 пасек функционируют на природных территориях города в 2017 году Экспозиции животных постоянно можно увидеть на территориях: «Покровское-Стрешнево», «Измайлово», «Тропаревский», «Москворецкий», «Серебряный бор», «Царицыно» (Бирюлевский дендропарк), «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес», «Теплый Стан». В прошлом году открылся новый вольер с ланями в Крюковском лесопарке – Зеленоград», - сказал Игорь Рябоконь.

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