Об этом 13 июня на пресс – конференции в Информационном центре Правительства Москвы сообщил руководитель ГБУ «Мосприрода» Игорь Рябоконь.

«В настоящее время на ООПТ Москвы создано 12 веломаршрутов протяженностью более 69 километров в природно-исторических парках. Основные маршруты - это «Битцевский лес», «Покровское-Стрешнево», «Кузьминки-Люблино», в заказниках «Теплый Стан», «Долина реки Сетунь», большой веломаршрут на территории Национального парка «Лосиный остров», а также на территории лесопарка «Кусково», природно-историческом парке «Измайлово», в природно-историческом парке «Царицыно»», - сказал Игорь Рябоконь.

По его словам, в этом году планируется разработка проектно-изыскательских работ на обустройство прогулочного маршрута для активного отдыха через ООПТ ПИП «Битцевский лес» протяженностью 10,4 километра.

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