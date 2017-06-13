Президент России отдал распоряжение о присечении ввоза «санкционки»
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События

Президент России отдал распоряжение о присечении ввоза «санкционки»

Фото: © СС0 Public Domain

Президент России отдал распоряжение о присечении ввоза «санкционки»

ИА «РОСБАЛТ» 13 июня 2017г., 15:47

Президент РФ Владимир Путин потребовал от российского правительства завершить разработку нормативных правовых актов, препятствующих ввозу в страну санкционной продукции.

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«Завершить разработку нормативных правовых актов, направленных на пресечение ввоза на территорию Российской Федерации плодовоовощной продукции, в отношении которой установлены запреты и ограничения», — говорится в документе.

Согласно поручению, опубликованному на сайте Кремля, работа над документом должна быть завершена до 31 августа. Ответственным назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава государства также поручил Генпрокуратуре до 1 декабря проверить исполнение законов об ограничении ввоза подсанкционной сельхозпродукции.

Кроме того, Счетной палате до 31 декабря надлежит провести аудит реализуемости и результативности мероприятий, направленных на импортозамещение плодовоовощной продукции, а также эффективности распоряжения ресурсами, выделяемыми на эти цели.

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