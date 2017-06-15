Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по английскому языку в оба предусмотренных расписанием дня подали около 76,5 тыс. участников. Немецкий язык намерены сдавать около 2 тыс. участников, французский — около 1 тыс., испанский — около 200 участников.

Экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Для контроля за ходом экзамена во все регионы направлены общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку — 22. Сдача двух частей экзамена предусмотрена в отдельные дни. Результаты ЕГЭ по иностранному языку будут объявлены не позднее 30 июня. Письменная часть экзамена проходила 13 июня.

ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Раздел «Говорение» был введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно, но получить высокий балл он может только совокупно за письменную (оценивается до 80 баллов) и устную части (до 20 баллов).

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