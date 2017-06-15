Начало этого формата для общения с гражданами РФ датируется 24 декабря 2001 года.

C периода первого пребывания Путина на посту президента РФ эфиры проводятся ежегодно. Исключением стали только 2004 и 2012 годы. В общей сложности 14 эфиров провел Владимир Путин. Четыре раза в качестве председателя правительства России и десять раз как действующий президент РФ.

Традиционно мероприятие проходит в апреле, однако в марте стало известно о переносе.

Общение Путина с россиянами начнется в 12:00 по московскому времени и пройдет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В этот же день на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, большинство вопросов касаются социальной проблематики. «По-прежнему люди зачастую говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов. Такие обращения смотреть и читать весьма больно», — посетовал Песков. Пресс-секретарь заверил, что вопросы внешней политики волнуют жителей России намного меньше, «я бы сказал, даже не на десятом месте».

В этом году принимать вопросы начали с 4 июня. За сутки до начала прямой линии российскому президенту поступило уже более 1,6 млн вопросов. Их прием продолжится до окончания эфира.

В этом году задать свой вопрос можно по телефону, с помощью SMS и MMS, а также через сайт, мобильные приложения «Москва — Путину» и «OK Live», которые доступны в AppStore и GooglePlay. Обращения к прямой линии принимаются также от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Рекорд был установлен в 2013 году, когда Путин отвечал на вопросы 4 часа 48 минут.

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