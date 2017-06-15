«Большая спортивная арена «Лужники» после масштабной реконструкции обрела три варианта архитектурной подсветки фасадной стены. Праздничную подсветку будут включать во время проведения крупных мероприятий. Второй вариант освещения будет использоваться для менее масштабных спортивных и культурных мероприятий. У стадиона есть и обычное ночное освещение, когда мероприятия не проводятся», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.



Марат Хуснуллин отметил, что перед архитекторами стояла задача подчеркнуть исторический облик стадиона и вписать его в ночную панораму Москвы.



«Подсвечиваются исторический фасад, крыша и колонны, благодаря чему подчеркивается глубина сооружения. В ночное время «Лужники» хорошо вписываются в общий вид столицы: город за стадионом освещается преимущественно теплым светом, такой же выбран и для подсветки объекта», – уточнил заместитель мэра.



По его словам, украшением стадиона «Лужники» стал медиаэкран площадью 40 тысяч квадратных метров. На нем во время спортивных соревнований будет транслироваться различная информация.

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