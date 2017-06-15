В связи с индустриальным развитием и ростом народонаселения земного шара проблемы экологии остро стоят на повестке дня. С лица земли исчезают реки, леса, животные и растения. Не один десяток лет вопросы, посвященные экологии стоят в приоритете политики многих стран. 2017 год был объявлен в России годом экологии.

Благотворительный проект «Мы нужны друг другу» призван привлечь внимание к проблеме исчезающих видов животных.

С 16 по 26 июня в экспозиционном зале Музея Москвы будут представлены картины и фотографии животных, находящихся под угрозой исчезновения. Автор - Варвара Романенко, активная участница экологических благотворительных акций и волонтёрских проектов.

На протяжении всего проекта будет проходить благотворительный сбор средств. Все сборы будут направлены в Центр "Амурский тигр" и Центр воспроизводства редких видов Московского Зоопарка.

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