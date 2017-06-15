«Вблизи стадиона «Арена Открытие» в Северо-Западном округе изменится схема движения во время проведения футбольных мероприятий в рамках Кубка конфедераций-2017. 17 июня будет введена в эксплуатацию временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе от канала им. Москвы до Ленинградского шоссе. Выделенная полоса будет работать ежедневно. Также с 17 июня на ежедневный режим работы переходит выделенная полоса на Ленинградском шоссе», - отмечается в материале СМИ.



В районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра также меняется схема движения. Существующая выделенная полоса общественного транспорта переносится из левого пролета Тушинского тоннеля в правый. Таким образом, для движения автомобилистов станут доступны все три полосы левого пролета.



«Временные изменения будут действовать на время проведения Кубка конфедераций - с 17 июня по 2 июля. Просим водителей соблюдать правила дорожного движения и не выезжать на выделенные полосы», - подчеркнули в пресс-службе.



В ЦОДД также отметили, что также будет ограничено движение на дублерах Волоколамского шоссе, съездах с южного дублера к стадиону «Открытие Арена» на участке от Волоколамского проезда до дороги через бывшую воинскую часть. Будут закрыты выезды на южный дублер Волоколамского шоссе с ул. Летная в районе д. 77, стр. 1 и д. 73, корп. 1, стр. 2, на северный дублер Волоколамского шоссе в районе д. 88, стр. 8 и д. 88, стр. 1. На участках Волоколамского проезда, ул. Летная, проезда Стратонавтов будет запрещена парковка и будет введен запрет остановки на всем протяжении.



«Изменения будут действовать в дни проведения матчей: 18 июня с 00:00 по 3:00 19 июня, 21 июня с 00:00 по 00:00 22 июня, 25 июня с 00:00 по 00:00 26 июня, 2 июля с 00:00 по 21:00. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным изменениям и руководствоваться дорожными знаками. Также ЦОДД напоминает о возможных затруднениях в связи с проведением футбольных матчей и убедительно просит пользоваться общественным транспортом для поездок к месту проведения мероприятия», - заключили в пресс-службе.

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