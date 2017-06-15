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Московская жизнь
Открытие информационного центра на станции «Тушинская» связано с проведением Кубка конфедераций
Информационный центр Московского метрополитена открылся нас станции метро «Тушинская»..
«В преддверии матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира по
футболу 2018 г., в северном вестибюле станции метро «Тушинская» открылся
информационный центр Московского метро. Болельщики и другие пассажиры смогут
зайти в инфоцентр и задать любые интересующие их вопросы: как проехать до того
или иного места, получить информацию о нахождении культурных точек столицы,
отеля и других мест. Центр специально открылся в точке тяготения болельщиков -
недалеко от стадиона «Спартак»», - рассказали в информационном центре столичной
подземки.
Уточняется, что работники нового информационного говорят на иностранных языках.
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