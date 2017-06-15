«В преддверии матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 г., в северном вестибюле станции метро «Тушинская» открылся информационный центр Московского метро. Болельщики и другие пассажиры смогут зайти в инфоцентр и задать любые интересующие их вопросы: как проехать до того или иного места, получить информацию о нахождении культурных точек столицы, отеля и других мест. Центр специально открылся в точке тяготения болельщиков - недалеко от стадиона «Спартак»», - рассказали в информационном центре столичной подземки.



Уточняется, что работники нового информационного говорят на иностранных языках.



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