Происшествия

Авария произошла в ночь на четверг, 15 июня. Водитель грузового автомобиля-рефрижератора не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине фуру, загруженную продуктами.

От удара кабину расплющило. Водитель погиб на месте.

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