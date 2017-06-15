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Происшествия
Гибелью человека закончилось ДТП на Киевском шоссе
Водитель большегрузного автомобиля погиб в результате дорожной аварии на 29-м километре Киевского шоссе.
Авария произошла в ночь на четверг, 15 июня. Водитель грузового автомобиля-рефрижератора не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине фуру, загруженную продуктами.
От удара кабину расплющило. Водитель погиб на месте.онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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