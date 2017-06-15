Гибелью человека закончилось ДТП на Киевском шоссе
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Происшествия

Гибелью человека закончилось ДТП на Киевском шоссе

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Гибелью человека закончилось ДТП на Киевском шоссе

M24.ru 15 июня 2017г., 11:03

Водитель большегрузного автомобиля погиб в результате дорожной аварии на 29-м километре Киевского шоссе

.

Авария произошла в ночь на четверг, 15 июня. Водитель грузового автомобиля-рефрижератора не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине фуру, загруженную продуктами.

От удара кабину расплющило. Водитель погиб на месте.

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