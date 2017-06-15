Многие участники конкурса дебютировали. В Сочи подвёл итоги 28-й «Кинотавр». За главный приз боролось 14 картин. Половина из них – дебюты. В этом году в основном конкурсе, кроме профессиональных режиссёров свои фильмы представили артисты, кинокритики, телевизионщики.

Лучшим дебютом назван фильм «Теснота» Кантемира Балагова. Картина уже участвовала на 70-м Каннском фестивале в программе «Особый взгляд», и была отмечена премией Международной федерации кино-прессы. Лучшим режиссёром на «Кинотавре» единогласно признан Резо Гигинеишвили. Специальный диплом вручили создателям ленты «Блокбастер» - за новый уровень жанрового кино. «Лучшими актёрами» стали Инга Оболдина, сыгравшая в фильме «Жги!» и Александр Яценко, исполнивший главную роль в картине Бориса Хлебникова «Аритмия». Она же завоевала гран-при «Кинотавра» и приз зрительских симпатий.

«Спасибо огромное. Я счастлив, что могу произнести с этой сцены благодарности всем тем, кто стоит здесь, рядом со мной», - говорит режиссер Борис Хлебников.

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