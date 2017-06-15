Политика
В США утверждено расширение санкций против России
Ограничительные меры связаны с «вмешательством РФ в президентские выборы».
Американские сенаторы договорились по поводу новых санкций в
отношении Москвы. Лидер демократов Чак Шумер пояснил, что дополнительные
санкции нужны, чтобы «привлечь к ответственности Россию и остальные страны за
вмешательство в выборы».
Новые санкции касаются горнодобывающей и металлургической промышленности в России, судоходства и железных дорог.
Также стало известно, что министерство финансов США не намерено отменять действующие санкции против РФ. Об этом заявил глава ведомства Стивен Мнучин. По его словам, санкции по-прежнему увязаны с выполнением Россией Минских договоренностей.
Между тем госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду назвал односторонние санкции против России менее эффективными, чем многосторонние.
Он отметил, что отношения Москвы и Вашингтона «находятся на самом низком уровне со времен холодной войны и продолжают ухудшаться». По словам Тиллерсона, «две великие ядерные державы не должны иметь такие отношения», поэтому странам необходимо перейти на новый уровень.
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