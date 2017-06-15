Первой темой для обсуждения на прямой линии стал экономический кризис
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События

Первой темой для обсуждения на прямой линии стал экономический кризис

Фото: © Фото с сайта kremlin.ru

Первой темой для обсуждения на прямой линии стал экономический кризис

ИА «РОСБАЛТ» 15 июня 2017г., 13:01

Президент РФ Владимир Путин начал прямую линию с ответа на вопрос об экономическом кризисе.

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По словам главы государства, Россия перешла к периоду роста, а экономика страны вышла из рецессии. ВВП растет, что позволяет говорить о том, что российская экономика выходит из рецессии, продолжил он.
 
Путин также отметил рекордно низкий уровень инфляции в стране — 4,1%. К концу года инфляция в России может составить 4%. Путин подчеркнул, что сейчас можно говорить о том, что кризис преодолен.
 
Путин напомнил, что в апреле рост зарплат составил 2,3-2,4%, а пенсионерам проиндексировали пенсии, нижние планки МРОТ были повышены. Однако, тревогу вызывает то, что увеличилось число граждан, живущих за чертой бедности, добавил президент.

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