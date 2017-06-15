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События
Первой темой для обсуждения на прямой линии стал экономический кризис
Президент РФ Владимир Путин начал прямую линию с ответа на вопрос об экономическом кризисе..
По словам главы государства, Россия перешла к периоду роста,
а экономика страны вышла из рецессии. ВВП растет, что позволяет говорить о том,
что российская экономика выходит из рецессии, продолжил он.
Путин также отметил рекордно низкий уровень инфляции в стране — 4,1%. К концу года инфляция в России может составить 4%. Путин подчеркнул, что сейчас можно говорить о том, что кризис преодолен.
Путин напомнил, что в апреле рост зарплат составил 2,3-2,4%, а пенсионерам проиндексировали пенсии, нижние планки МРОТ были повышены. Однако, тревогу вызывает то, что увеличилось число граждан, живущих за чертой бедности, добавил президент.
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