По словам главы государства, Россия перешла к периоду роста, а экономика страны вышла из рецессии. ВВП растет, что позволяет говорить о том, что российская экономика выходит из рецессии, продолжил он.



Путин также отметил рекордно низкий уровень инфляции в стране — 4,1%. К концу года инфляция в России может составить 4%. Путин подчеркнул, что сейчас можно говорить о том, что кризис преодолен.



Путин напомнил, что в апреле рост зарплат составил 2,3-2,4%, а пенсионерам проиндексировали пенсии, нижние планки МРОТ были повышены. Однако, тревогу вызывает то, что увеличилось число граждан, живущих за чертой бедности, добавил президент.

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